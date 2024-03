Les Heures Musicales Ebersmunster, dimanche 2 juin 2024.

Les Heures Musicales Ebersmunster Bas-Rhin

Série de concerts d’orgue et de musique classique dans un lieu unique

Créé en 2003 par l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, le Chœur philharmonique de Strasbourg est un chœur amateur d’excellence. Cosmopolite et intergénérationnel, il regroupe quatre-vingt-dix choristes de 20 à 75 ans, originaires de quatre continents et de dix-sept nationalités différentes, encadrés par une équipe de professionnels, professeure de chant et pianistes, sous la direction de la cheffe Catherine Bolzinger.

Pour sa venue à Ebersmunster, les choristes, solistes et musiciens proposent d’entendre la Messe de requiem en ré mineur op. 48 pour deux solistes (baryton et soprano), chœur mixte, orchestre et orgue de Gabriel Fauré. Écrite en pleine maturité du compositeur, c’est l’une de ses œuvres les plus connues, considérée comme l’un de ses chefs-d’œuvre et l’un des plus beaux Requiem du XIXè siècle.

Le chœur est accompagné par le Kammerensemble Kehl-Strasbourg « Au pont de l’Europe », orchestre composé de musiciens amateurs et professionnels des 2 rives du Rhin et dirigé par Gabriel Mattei. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 17:00:00

fin : 2024-06-02

Rue du Général Leclerc

Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est contact@amisabbatiale-ebersmunster.fr

L’événement Les Heures Musicales Ebersmunster a été mis à jour le 2024-03-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme