Les Heures Musicales Ebersmunster

Ebersmunster

Les Heures Musicales Ebersmunster, 19 juin 2022, Ebersmunster.

2022-06-19 – 2022-06-19

STABAT MATER, Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Le Stabat Mater Dolorosa demeure l'œuvre la plus connue de Pergolèse, écrite deux mois avant sa disparition prématurée à l'âge de 26 ans. D'une grande simplicité, elle se caractérise par la modestie de ses moyens et par une intensité poétique exceptionnelle. Atelier Baroque du Département de Musique Ancienne de la Haute Ecole des Arts du Rhin – Conservatoire de Strasbourg. Direction : Martin Gester, 1er violon : Stéphanie Pfister.

