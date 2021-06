Valence Valence Drôme, Valence Les Heures Musicales du temple Saint-Ruf Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Les Heures Musicales du temple Saint-Ruf Valence, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Valence. Les Heures Musicales du temple Saint-Ruf 2021-07-03 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-03 rue Saint-James Temple Saint Ruf

Valence Drôme Œuvres de CPE Bach, Rossini, Bizet…

Marie Chevaleyre, flûte traversière et Ombeline Challéat, hautbois. les.heures.musicales26@gmail.com http://compagnie26.blogspot.com/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Étiquettes évènement : Autres Lieu Valence Adresse rue Saint-James Temple Saint Ruf Ville Valence lieuville 44.93315#4.89