Un nouveau concert du festival Les Heures Musicales du Haut-Anjou à ne pas manquer Samedi 13 août 2022 à Miré avec Sélim Mazari.

Sélim Mazari interprétera au piano des oeuvres de Robert Schumann, Claude Debussy et Ludwig Van Beethoven le samedi 13 août 2022, 17h30 en léglise Saint-Melaine de Miré.

Disciple de Brigitte Engerer au Conservatoire Supérieur de Paris, Sélim Mazari reçoit aussi l’enseignement de Claire Désert, Jean-Claude Pennetier, Michel Dalberto. Il parfait sa formation au Royal College de Londres puis à l’« University of Music and Performing Arts » de Vienne.

Chambriste apprécié, il collabore avec les violoncellistes Yo-yo Ma, Henri Demarquette et Victor Julien-Laferrière, les flûtistes Juliette Hurel et Joséphine Olech, les Quatuors Hermès, Modigliani et Diotima, les violonistes Augustin Dumay et Raphaëlle Moreau, le pianiste Tanguy de Williencourt.

En novembre 2020, il est invité par Daniel Barenboim à participer à ses Masterclasses sur les Sonates de Beethoven, sur la recommandation de Martha Argerich.

Il enregistre pour le label Mirare son premier disque de Variations de Beethoven, dont les redoutables Eroïca qui reçoit un DIAPASON D’OR sélection ARTE et des critiques élogieuses.

Visite de l’église possible avant le concert à 16h45.

