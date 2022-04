LES HEURES MUSICALES DU HAUT-ANJOU – QUINTETTE À VENT “SINGULIERS” Grez-Neuville, 6 août 2022, Grez-Neuville.

LES HEURES MUSICALES DU HAUT-ANJOU – QUINTETTE À VENT “SINGULIERS” Place de l’église Eglise Saint-Martin Grez-Neuville

2022-08-06 – 2022-08-06 Place de l’église Eglise Saint-Martin

Grez-Neuville Maine-et-Loire Grez-Neuville

20 EUR Maurice Ravel, Luciano Berio, Clause Debussy, Jean Français et Camille Saint-Saëns seront au programme de cette soirée de qualité proposée par l’ensemble “Singuliers”.

Une flûte traversière, un hautbois, une clarinette, un cor et un basson constituent un quintette à vent.

Composé de cinq jeunes musiciens issus du Conservatoire National Supérieur de Paris, l’Ensemble Singuliers explore le vaste répertoire de la musique française, entre redécouvertes d’œuvres méconnues d’une richesse d’invention délicieuse, Jean Françaix notamment et transcriptions d’œuvres emblématiques.

Le quintette de Jean Françaix appartient à la tradition reconnue de l’école française des vents qui conjugue virtuosité, souplesse et délicatesse des lignes.

Visite de l’église proposée avant le concert à 17h30.

L’édition 2022 du festival “Les Heures Musicales du Haut-Anjou” se déroulera tiendra du 5 au 14 août 2022, à travers tout l’Anjou bleu. Le quintette à vent “Singuliers” se produira le samedi 06 août, 18h30 en l’église Saint-Martin de Vertou à Grez-Neuville.

dernière mise à jour : 2022-04-07 par