La formation à cordes interprétera des œuvres de Mozart, Chostakovitch et Beethoven.

Fondé en 2012 à Paris, le Quatuor Van Kuijk a été très vite récompensé par le 1er Prix du Concours International de Trondheim en 2013 et par le 1er Prix du Concours International du Wigmore Hall à Londres, assorti des prix spéciaux Haydn et Beethoven, en 2015.

La formation se produit sur les plus grandes scènes, en Amérique, en Asie, en Europe (Philharmonie de Berlin, Tonhalle de Zürich, Concertgebouw d’Amsterdam…), et participe à de nombreux festivals de par le monde.

Après avoir étudié auprès des plus grands (Quatuors Ysaÿe, Alban Berg, Artemis…), et désireux de transmettre à son tour sa passion et son expérience, le quatuor enseigne la musique de chambre au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers-La Courneuve depuis 2018.

Visite de l’église possible avant le concert à 16h45.

Dimanche 14 août 2022, concert du quaturo à cordees VAN RUIJK qui clôturera la 32è édition du festival Les Heures Musicales du Haut-Anjou, à 17h30 en l’église Saint-Martin de Thorigné d’Anjou.

