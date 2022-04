LES HEURES MUSICALES DU HAUT-ANJOU – ORENDA VOICES QUARTET “POLYPHONIES BULGARES” DIMANCHE 07 AOÛT 2022, 17H30 EN LÉGLISE DE LA MADELEINE À SEGRÉ. Segré-en-Anjou Bleu, 7 août 2022, Segré-en-Anjou Bleu.

2022-08-07 – 2022-08-07

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

17 EUR Ce troisième rendez-vous du festival Les Heures Musicales du Haut-Anjou mettra à l’honneur des polyphonies bulgares.

Lors de ce concert, Orenda Voices Quartet vous proposera de voyager à travers les polyphonies des Balkans, dans des costumes dont chaque broderie raconte l’histoire de la brodeuse et de sa région d’origine.

Ces musiciennes accomplies, toutes solistes à la voix chaleureuse et puissante, désirent vous faire partager leur passion pour les voix a capella et les rythmes composés uniques de ce répertoire encore très vivant aujourd’hui en Bulgarie ainsi que pour les chants orthodoxes et ceux issus d’autres cultures des Balkans.

Visite de l’église de Segré proposée avant le concert à 16h15.

Cette année, le Festival des Heures Musicales du Haut-Anjou se tiendra du 5 au 14 août. Rendez-vous dimanche 07 août 2022 pour applaudir le choeur féminin Orenda Voices Quartet.

officedetourisme@anjoubleu.com +33 2 41 92 86 83 https://lesheuresmusicales.fr/

