LES HEURES MUSICALES DU HAUT-ANJOU – NATALIE DESSAY, SHANI DILUKA ET PIERRE FOUCHENNERET Segré-en-Anjou Bleu, 11 août 2022, Segré-en-Anjou Bleu.

LES HEURES MUSICALES DU HAUT-ANJOU – NATALIE DESSAY, SHANI DILUKA ET PIERRE FOUCHENNERET La Chapelle sur Oudon Château de La Lorie Segré-en-Anjou Bleu

2022-08-11 – 2022-08-11 La Chapelle sur Oudon Château de La Lorie

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

20 EUR Natale DESSAY, soprano et récitante, Shani DILUKA, piano et Pierre FOUCHENNERET, violon, vous embarqueront ” à la recherche du temps perdu” pour un concert-lecture avec la musique de DEBUSSY, FAURE, GLUCK, WAGNER, et la sonate de VINTEUIL.

Shani Diluka, pianiste passionnée de musique et de littérature, à l’origine de ce spectacle, a entrepris de se plonger dans les influences musicales de Marcel Proust.

En compagnie de Natalie Dessay qui lira Proust et chantera Fauré, Duparc et Debussy, la pianiste nous emmènera du côté de Fauré, Massenet, Debussy et de Wagner. Une transcription de Wilhelm Kempff permettra d’entendre « La Plainte d’ Orphée » de Glück.

La « Sonate de Vinteuil », oeuvre fictive que Marcel Proust cite dans Du côté de chez Swann, est « recréée » par Pierre Fouchenneret et Shani Diluka, en assemblant plusieurs pièces pour violon et piano de Reynaldo Hahn, Eugène Ysaÿe et Cécile Chaminade.

Visite guidée du château de La Lorie avant le concert à (7€).

