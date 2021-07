LES HEURES MUSICALES DU HAUT-ANJOU -ENSEMBLE VOCAL « BEL CANTO » Segré-en-Anjou Bleu, 15 août 2021-15 août 2021, Segré-en-Anjou Bleu.

LES HEURES MUSICALES DU HAUT-ANJOU -ENSEMBLE VOCAL « BEL CANTO » 2021-08-15 – 2021-08-15 Segré Eglise de la Madeleine

Segré-en-Anjou Bleu 49500

20 EUR Venez applaudir l’ensemble vocal « Bel Canto », le dimanche 5 août à l’église de la Madeleine de Segré. Passez une dernière soirée, pour clôturer le festival, à Sofia, en Bulgarie, grâce aux vieux chants d’églises de compositeurs bulgares et russes, de chœurs orthodoxes et d’œuvres chorales basées sur le folklore et les traditions de différents peuples, notamment slaves.

Visite de l’église possible à 16h15.

Le festival Les heures musicales du Haut-Anjou se tiendra du 5 au 15 août 2021, à travers tout l’Anjou bleu.

