Lessay Lessay Lessay, Manche Les Heures musicales de l’Abbaye de Lessay – The Sixteen/ Harry Christophers Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Manche

Les Heures musicales de l’Abbaye de Lessay – The Sixteen/ Harry Christophers Lessay, 10 août 2021-10 août 2021, Lessay. Les Heures musicales de l’Abbaye de Lessay – The Sixteen/ Harry Christophers 2021-08-10 21:00:00 – 2021-08-10

Lessay Manche Lessay Concerts dans l’enceinte de l’église abbatiale de Lessay, le chef d’œuvre le mieux préservé de l’architecture romane normande.

The Sixteen : choeur.

Harry Christophers : direction musicale.

Réservation obligatoire. Payant. Concerts dans l’enceinte de l’église abbatiale de Lessay, le chef d’œuvre le mieux préservé de l’architecture romane normande.

The Sixteen : choeur.

Harry Christophers : direction musicale.

Réservation obligatoire. Payant. +33 2 14 15 00 19 https://www.heuresmusicalesdelessay.com/ Concerts dans l’enceinte de l’église abbatiale de Lessay, le chef d’œuvre le mieux préservé de l’architecture romane normande.

The Sixteen : choeur.

Harry Christophers : direction musicale.

Réservation obligatoire. Payant. dernière mise à jour : 2021-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Lessay, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Lessay Adresse Ville Lessay lieuville 49.21992#-1.53312