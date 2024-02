LES HEURES MUSICALES DE CUNAULT Gennes-Val-de-Loire, dimanche 28 juillet 2024.

Les Amis de l’Orgue de Cunault vous donnent rendez-vous pour la 41ème édition du festival de musique classique « Les Heures Musicales de Cunault » ! Cette année, une série de 4 concerts est proposée les dimanches 21 & 28 juillet, et 11 & 18 août 2024.

L’association Les Amis de l’Orgue de Cunault et ses directeurs artistiques Amandine Duchênes et Thomas Pellerin présentent un programme de quatre concerts avec des artistes et ensembles musicaux d’excellence.

Le programme détaillé de chaque concert sera très prochainement disponible. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 17:00:00

fin : 2024-07-28 19:00:00

Cunault ou Trèves

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire heuresmusicalescunault@gmail.com

