Rumilly-lès-Vaudes Rumilly-lès-Vaudes Aube, Rumilly-lès-Vaudes Les heures musicales autour de l’orgue de Rumilly-lès-Vaudes Rumilly-lès-Vaudes Rumilly-lès-Vaudes Catégories d’évènement: Aube

Rumilly-lès-Vaudes

Les heures musicales autour de l’orgue de Rumilly-lès-Vaudes Rumilly-lès-Vaudes, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Rumilly-lès-Vaudes. Les heures musicales autour de l’orgue de Rumilly-lès-Vaudes 2021-07-25 17:00:00 – 2021-07-25 18:00:00

Rumilly-lès-Vaudes Aube Rumilly-lès-Vaudes orgue.rumilly@gmail.com +33 3 25 70 93 32 dernière mise à jour : 2021-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Rumilly-lès-Vaudes Étiquettes évènement : Autres Lieu Rumilly-lès-Vaudes Adresse Ville Rumilly-lès-Vaudes lieuville 48.14267#4.21719