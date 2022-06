Les Heures Musicales, 19 novembre 2022, .

Les Heures Musicales

2022-11-19 20:00:00 – 2022-11-19

Ein deutsches Requiem, Johannes Brahms (1833-1897). Écrit à la mémoire de la mère du compositeur, « Ein deutsches Requiem » est un hommage à la langue germanique dans la plus pure tradition luthérienne, même si Brahms en souligna lui-même la portée universelle : allemand certes, mais avant tout humain, cherchant à consoler les personnes affligées par le deuil. Heinrich Schutz Kantorei (Freiburg/Brisgau). Direction : Cornelius Leenen. Felcitas Frische, soprano, Johannes Wedeking, basse, Daniel Roos et Philip Rivinius, pianos et

Philip Becker, timbale.

Série de concerts d’orgue et de musique classique dans un lieu unique.

