Les Heures Musicales

2022-09-04 – 2022-09-04 « Nos larmes danseront » est un florilège de motets, madrigaux, chansons de la Renaissance des maîtres du genre : l'intemporel Gesualdo, Lassus, Monteverdi le sensuel, Sermisy …et d'autres compositeurs italiens, français ou anglais moins connus. Œuvres de Carlo Gesualdo, Claudio Monteverdi, Jacobus Clemens Non Papa, Luca Marenzio, Roland de Lassus, John Bennet, Claudin de Sermisy (c.1490-1562), Pierre Certon, Jacques Arcadelt…Ksàng 10, ensemble vocal. Direction : Catherine Fender. Série de concerts d'orgue et de musique classique dans un lieu unique.

