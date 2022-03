Les Heures Historiques Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

2022-05-21 – 2022-05-22

Samedi 21 et dimanche 22 mai

Dans le parc devant le château, retrouvez des centaines de figurants costumés pour un festival multi-époques. Une occasion de replonger dans le temps depuis la préhistoire jusqu’au XXe siècle. Les Heures Historiques chateau.sully@loiret.fr +33 2 38 36 36 86 https://www.chateausully.fr/ Les Heures Historiques

Dans le parc devant le château, retrouvez des centaines de figurants costumés pour un festival multi-époques. Une occasion de replonger dans le temps depuis la préhistoire jusqu'au XXe siècle.

