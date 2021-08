Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert LES HEURES D’ORGUES – MARIE-CÉCILE LAHOR Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Guilhem-le-Désert

LES HEURES D’ORGUES – MARIE-CÉCILE LAHOR Saint-Guilhem-le-Désert, 18 septembre 2021, Saint-Guilhem-le-Désert. LES HEURES D’ORGUES – MARIE-CÉCILE LAHOR 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault Les Heures d’Orgues – Samedi 18 septembre, à 20h

Le temps d’un concert, découvrez avec Marie-Cécile Lahor.les exceptionnelles sonorités historiques d’un des plus beaux témoins intacts de l’orgue classique français.

Au programme : Couperin, Marchand, Sweelinck, Bach. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. Les Heures d’Orgues – Samedi 18 septembre, à 20h

