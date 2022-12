LES HEURES D’ORGUE Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Concert d’orgue à l’abbaye de Gellone. « Noëls du monde » donné par Frédéric Munoz (organiste titulaire).

Concert d'orgue à l'abbaye de Gellone « Noëls du monde » donné par Frédéric Munoz (organiste titulaire). Entrée avec une libre participation. amis.stguilhem@hotmail.fr http://www.amisdestguilhem.fr/

