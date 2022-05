LES HEURES D’ORGUE ABBAYE DE GELLONE Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Guilhem-le-Désert

LES HEURES D’ORGUE ABBAYE DE GELLONE Saint-Guilhem-le-Désert, 7 mai 2022, Saint-Guilhem-le-Désert. LES HEURES D’ORGUE ABBAYE DE GELLONE Saint-Guilhem-le-Désert

2022-05-07 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-07 21:30:00 21:30:00

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault Découvrez l’orgue historique de J.P Cavaillé, témoin exceptionnel de la facture d’orgue du XVIII° siècle avec Christophe Guida pour un concert intitulé “Baroquement vôtre” autour des oeuvres de Krebs, d’Agincourt, Soler, M. Corrette, Froberger. Découvrez l’orgue historique de J.P Cavaillé, témoin exceptionnel de la facture d’orgue du XVIII° siècle avec Christophe Guida pour un concert intitulé “Baroquement vôtre” autour des oeuvres de Krebs, d’Agincourt, Soler, M. Corrette, Froberger. culture@saint-guilhem-le-desert.com Découvrez l’orgue historique de J.P Cavaillé, témoin exceptionnel de la facture d’orgue du XVIII° siècle avec Christophe Guida pour un concert intitulé “Baroquement vôtre” autour des oeuvres de Krebs, d’Agincourt, Soler, M. Corrette, Froberger. Saint-Guilhem-le-Désert

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert Autres Lieu Saint-Guilhem-le-Désert Adresse Ville Saint-Guilhem-le-Désert lieuville Saint-Guilhem-le-Désert Departement Hérault

Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-guilhem-le-desert/

LES HEURES D’ORGUE ABBAYE DE GELLONE Saint-Guilhem-le-Désert 2022-05-07 was last modified: by LES HEURES D’ORGUE ABBAYE DE GELLONE Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert 7 mai 2022 Hérault Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault