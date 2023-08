Vide grenier de l’Orée du parc Les heures claires Istres, 17 septembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Vide greniers sur le parking du stade du CEC.

2023-09-17 08:00:00 fin : 2023-09-17 16:00:00. .

Les heures claires Stade du CEC

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Flea market on the parking lot of the CEC stadium

Mercadillo en el aparcamiento del estadio ECC

Flohmarkt auf dem Parkplatz des CEC-Stadions

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme d’Istres