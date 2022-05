ateliers artistiques et créatifs pour petits et grands les heures buissonnières Catégorie d’évènement: Ille-et-Vilaine

ateliers artistiques et créatifs pour petits et grands les heures buissonnières, 18 janvier 2020 11:00, . 18 janvier – 21 février 2020 Sur place 25€ l’atelier de 2 heures ou 40€ en inscription duo (un adulte/un enfant). Tout est fourni. https://spark.adobe.com/page/fXcfbf1JZcD6M/, lesheuresbuissonnieres@gmail.com, 0622892536, https://www.facebook.com/lesheuresbuissonnieres/, https://www.instagram.com/lesheuresbuissonnieres/ Ateliers artistiques et créatifs pour petits et grands, dans un lieu convivial à Cesson-Sévigné. Les Heures Buissonnières est un lieu dédié à la création manuelle et au bien-être. Ici, vous pourrez prendre le temps d’acquérir ou de renforcer des savoirs-faire, de pratiquer une activité qui vous fera du bien dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Chaque mois, un panel d’ateliers vous est proposé, vous pouvez vous inscrire “à la carte”en fonction de ce qui vous attire. En plus, pendant les vacances scolaires, des stages d’arts plastiques sont mis en place. les heures buissonnières 2 la prée saint roch 35510 cesson-sévigné 35510 Ille-et-Vilaine samedi 18 janvier 2020 – 11h00 à 12h00

samedi 18 janvier 2020 – 14h00 à 16h00

samedi 25 janvier 2020 – 14h00 à 16h00

samedi 8 février 2020 – 11h00 à 12h00

samedi 8 février 2020 – 14h00 à 16h00

samedi 15 février 2020 – 11h00 à 12h00

samedi 15 février 2020 – 14h00 à 16h00

lundi 17 février 2020 – 10h30 à 12h00

lundi 17 février 2020 – 14h00 à 16h00

mardi 18 février 2020 – 10h30 à 12h00

mardi 18 février 2020 – 14h00 à 16h00

mercredi 19 février 2020 – 10h30 à 12h00

mercredi 19 février 2020 – 14h00 à 16h00

jeudi 20 février 2020 – 10h30 à 12h00

jeudi 20 février 2020 – 14h00 à 16h00

vendredi 21 février 2020 – 10h30 à 12h00

vendredi 21 février 2020 – 14h00 à 16h00

