Les heures bleues Marseille 11e Arrondissement, 30 juin 2022, Marseille 11e Arrondissement.

Les heures bleues

10 boulevard Jules Sebastianelli Château Saint-Antoine Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Château Saint-Antoine 10 boulevard Jules Sebastianelli

2022-06-30 – 2022-07-02

Château Saint-Antoine 10 boulevard Jules Sebastianelli

Marseille 11e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Pour sa deuxième édition Les Heures Bleues proposent de découvrir comment le spectacle vivant et tout ce qui l’accompagne, le soutient et le valorise, incarne les valeurs auxquelles nous sommes le plus attachés.



Le festival propose de croiser différentes disciplines artistiques accessibles à̀ toutes et à tous : chants populaires traditionnels, jazz, piano classique, café́-théâtre, fanfare, sans oublier les saveurs salées et sucrées, les expositions, les livres, et toutes les rencontres impromptues.



Pendant 3 jours artistes et public seront réunis sous la voûte étoilée pour partager le plaisir des rencontres, de l’écoute, des échanges, de la découverte. Concerts, conférence, impromptus musicaux, déambulations, humour, exposition de photographies, restauration, librairie, salon de plein-air, le domaine du Château Saint-Antoine prend ses quartiers d’été sous le signe de la culture et de la joie de se retrouver librement.



Saint Jean d’Écosse représente l’ensemble des loges de la Grande Loge de France de Marseille et des alentours. Elle propose des événements culturels sur des sujets philosophiques, scientifiques, artistiques et maçonniques aux francs-maçons et francs-maçonnes, ainsi qu’à un large public intéressé. Elle ouvre le Château Saint-Antoine, un lieu pas si classique, qui vaut le détour où la convivialité et le plaisir de la fête sont une seconde nature.



Jeudi 30 juin La Tradition, aujourd’hui !

Compagnie Rassegna Spectacle “Chants populaires de la Méditerranée”

Précédé d’un impromptu musical déambulatoire avec la fanfare Fiera Brass



Vendredi 1er juillet Le Renouveau, maintenant !

Raphaël Imbert et le « New Thing » septet pour une soirée jazz

Impromptu avec les élèves du Conservatoire de Marseille



Samedi 2 juillet Le Partage, pour tous

Shani Diluka, récital de piano classique

Impromptu théâtral autour de Marcel Pagnol avec la compagnie « Dans la cour des grands »



Pour chaque date, le site ouvrira dès 18h 30, avec animation musicale, exposition de photographies, boissons et restauration.

L’impromptu musical ou théâtral commencera à 19h 30.

Le spectacle principal commencera à 21h 30, au coucher du soleil.

Et à la fin du spectacle principal, vous pourrez encore vous rafraichir ou vous restaurer, en musique, jusqu’à 1 heure de matin.

Pendant 3 jours artistes et public seront réunis sous la voûte étoilée pour partager le plaisir des rencontres, de l’écoute, des échanges, de la découverte.

Pour sa deuxième édition Les Heures Bleues proposent de découvrir comment le spectacle vivant et tout ce qui l’accompagne, le soutient et le valorise, incarne les valeurs auxquelles nous sommes le plus attachés.



Le festival propose de croiser différentes disciplines artistiques accessibles à̀ toutes et à tous : chants populaires traditionnels, jazz, piano classique, café́-théâtre, fanfare, sans oublier les saveurs salées et sucrées, les expositions, les livres, et toutes les rencontres impromptues.



Pendant 3 jours artistes et public seront réunis sous la voûte étoilée pour partager le plaisir des rencontres, de l’écoute, des échanges, de la découverte. Concerts, conférence, impromptus musicaux, déambulations, humour, exposition de photographies, restauration, librairie, salon de plein-air, le domaine du Château Saint-Antoine prend ses quartiers d’été sous le signe de la culture et de la joie de se retrouver librement.



Saint Jean d’Écosse représente l’ensemble des loges de la Grande Loge de France de Marseille et des alentours. Elle propose des événements culturels sur des sujets philosophiques, scientifiques, artistiques et maçonniques aux francs-maçons et francs-maçonnes, ainsi qu’à un large public intéressé. Elle ouvre le Château Saint-Antoine, un lieu pas si classique, qui vaut le détour où la convivialité et le plaisir de la fête sont une seconde nature.



Jeudi 30 juin La Tradition, aujourd’hui !

Compagnie Rassegna Spectacle “Chants populaires de la Méditerranée”

Précédé d’un impromptu musical déambulatoire avec la fanfare Fiera Brass



Vendredi 1er juillet Le Renouveau, maintenant !

Raphaël Imbert et le « New Thing » septet pour une soirée jazz

Impromptu avec les élèves du Conservatoire de Marseille



Samedi 2 juillet Le Partage, pour tous

Shani Diluka, récital de piano classique

Impromptu théâtral autour de Marcel Pagnol avec la compagnie « Dans la cour des grands »



Pour chaque date, le site ouvrira dès 18h 30, avec animation musicale, exposition de photographies, boissons et restauration.

L’impromptu musical ou théâtral commencera à 19h 30.

Le spectacle principal commencera à 21h 30, au coucher du soleil.

Et à la fin du spectacle principal, vous pourrez encore vous rafraichir ou vous restaurer, en musique, jusqu’à 1 heure de matin.

Château Saint-Antoine 10 boulevard Jules Sebastianelli Marseille 11e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-06-15 par