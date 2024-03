Les héros oubliés d’Utah Beach. Sainte-Marie-du-Mont, jeudi 6 juin 2024.

Les héros oubliés d’Utah Beach. Sainte-Marie-du-Mont Manche

Débarquement par les airs et par la mer et démonstration par les Navy Seals, accompagné d’environ 150 reconstitueurs et de véhicules amphibies. L’événement sera suivi d’une cérémonie hommage aux hommes du 2nd Naval Beach Battalion. Face au musée du Débarquement.

Evenement organisé par le DDAY Experience Museum et le musée du Débarquement d’Utah Beach.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 06:30:00

fin : 2024-06-06 07:30:00

Face au musée

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie

