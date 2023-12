Marché de Noel Les Hermites, 17 décembre 2023 09:30, Les Hermites.

Les Hermites,Indre-et-Loire

Vin chaud

Exposants :

Aux saveurs Hermitoises

La fromagerie de Lucie

O Berges de la Démêe

Les ruchers du madelon

Stéphanie Wertheimer…

A GAGNER : un panier garni offert par les exposants du marché !

Participation gratuite, gagnat par tirage au sort.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 12:30:00. .

Les Hermites 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Hot wine

Exhibitors :

Aux saveurs Hermitoises

La fromagerie de Lucie

O Berges de la Démêe

Les ruchers du madelon

Stéphanie Wertheimer…

WIN a gift basket donated by market exhibitors!

Participation is free, prizes are drawn by lot

Vino caliente

Expositores :

Aux saveurs Hermitoises

La fromagerie de Lucie

O Berges de la Démêe

Les ruchers du madelon

Stéphanie Wertheimer…

GANE: ¡una cesta donada por los vendedores del mercado!

La participación es gratuita y se sorteará entre todos los participantes

Glühwein

Aussteller :

Aux saveurs Hermitoises

La fromagerie de Lucie (Die Käserei von Lucie)

O Berges de la Démêe

Les ruchers du madelon

Stephanie Wertheimer

ZU GEWINNEN: Ein von den Ausstellern des Marktes gestifteter Präsentkorb!

Teilnahme kostenlos, Gewinn durch Verlosung

Mise à jour le 2023-12-05 par OFFICE CASTELRENAUDAIS