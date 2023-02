Les héritières LA CAVE ARGENTEUIL Catégories d’Évènement: Argenteuil

Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 20:30 (2023-04-08 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros. LA CAVE (L-R-20-7179/L-R-20-7196/ L-R-20-7161) PRESENTE : ce concert. Pionnière du raï, Cheikha Remitti était une femme libre, véritable monument de la culture algérienne. Disparue en 2006, elle reste une source d'inspiration pour de nombreuses chanteuses. Quatre d'entre elles se réunissent ici pour lui rendre hommage en déclarant fièrement leur titre d'« héritières ».

En partenariat avec l’Institut du monde arabe

Dans le cadre du festival PassWorld Accessibilité :

– Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil. Accès :

-Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre

– Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt Argenteuil Accès personnes à mobilité réduite : 01 34 23 58 00.16.0 EUR16.0. Votre billet est ici

