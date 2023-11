cirque zavatta Douchet les herbiers Centre équestre de la Rebouchonnière – Les Herbiers Les Herbiers Catégories d’Évènement: Les Herbiers

Vendée cirque zavatta Douchet les herbiers Centre équestre de la Rebouchonnière – Les Herbiers Les Herbiers, 1 décembre 2023T 20:30, Les Herbiers. cirque zavatta Douchet les herbiers Centre équestre de la Rebouchonnière – Les Herbiers Les Herbiers 1 – 3 décembre Le cirque Nicolas Zavatta production Douchet est heureux de vous présenter son tout nouveau spectacle « Osez Rêver » 1 – 3 décembre 1 Le cirque Nicolas Zavatta production Douchet est heureux de vous présenter son tout nouveau spectacle « Osez Rêver » Entrer dans le rêve de deux petite fille,

Evadez-vous pendant ses 2h de spectacle sur votre petit nuage

Laisser vous guider dans cet univers fantastique et grandiose

Parcourez les grands classique du cirque traditionnel. -Grande charivarie d’entrée

-Michaël Douchet partagera avec vous sa passion du règne animal

-Rier avec vos amis imaginaire les clowns Tony Tonito’s

-Folies acrobatiques

-Les grandes illusions

-Et bien d’autres surprises à découvrir lors de cette belle utopie. La famille Douchet présente un spectacle agréable, de qualité sous son grand chapiteau, véritable zénith itinérant, dans la plus pure tradition du cirque.

En famille, entre amis ou seul venez vivre cette expérience il reste toujours de la place on à tous le droit de Rêver. LES HERBIERS

Centre Equestre la rebouchonniere

Vendredi 1er décembre à 20h30, Samedi 2 décembre 15h & 17h30, dimanche 3 décembre 15h Centre équestre de la Rebouchonnière – Les Herbiers La Rebouchonnière, 85500 Les Herbiers

