Confection de biscuits au fournil des Herbes Folles Les Herbes folles, 12 avril 2023, Thuré. Confection de biscuits au fournil des Herbes Folles Mercredi 12 avril, 10h00 Les Herbes folles 8€ sur réservation à l’Office de Tourisme de Grand Châtellerault, 1 place Sainte Catherine, 86100 Châtellerault Prenez le temps de découvrir les Herbes Folles !

Une ferme en agriculture biologique qui transforme ses céréales en pains et gâches, et nourrit son élevage porcin, élevé sur paille. Profitez d’un atelier exclusif au fournil. Vous allez pouvoir mettre la main à la pâte ! Confectionnez de délicieux biscuits et ramenez-les à la maison. C’est l’occasion pour savourer de bons produits locaux.

L'atelier se terminera sur une dégustation des produits de la ferme ! Nous vous donnons rendez-vous 10 minutes avant la visite munis de vos billets (papiers ou numériques) envoyés par email à l'issue de votre inscription. Les Herbes folles 1 chemin des fougères 86540 Thuré

