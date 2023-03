Balade du curieux : Croquer jeunes pousses et aromatiques Les Hauts-Talican Les Hauts-Talican Catégories d’Évènement: Les Hauts-Talican

Oise

2023-05-14 14:00:00 – 2023-05-14 16:30:00

Oise Les Hauts-Talican . Une sortie propice à la cueillette printanière dans cette belle campagne, nous n’avons que l’embarras du choix pour trouver des petites rosettes comestibles.

Venez prendre un bon bol d’air et vous initier à ces récoltes savoureuses fleursenliberte@orange.fr +33 6 88 40 57 09 http://fleursenliberte.fr/ Laure Hache

