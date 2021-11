Les Hauts Plateaux Théâtre de la Cité Toulouse, 15 décembre 2021, Toulouse.

Les Hauts Plateaux

Théâtre de la Cité Toulouse, le mercredi 15 décembre à 19:30

**Soirée théâtre proposée dans le cadre d’un partenariat avec le Théâtre de la Cité de Toulouse.** Les ruines racontent l’exil, les guerres, les exodes climatiques et politiques. Lignes de fragments, allégories du temps, elles mêlent savoir et imaginaire. Cependant ce ne sont pas des ruines que nous verrons sur le plateau mais un chantier prometteur, celui des aventures humaines qui traversent le temps, qui perdurent et mettent en oeuvre les solidarités, et où les envolées poétiques et acrobatiques, avec élégance, se jouent de l’apesanteur. Cirque, musique, danse en famille. Tout public à partir de 7 ans Durée : 1h15 Tarifs : 16€ – 12€ – 8€ (moins de 13 ans) **Navette gratuite proposée par la Ville – Départ et retour : Espace Jacques Brel Réservations spectacle et navette :** [**[service.culture@castanet-tolosan.fr](mailto:service.culture@castanet-tolosan.fr)**](mailto:service.culture@castanet-tolosan.fr)** Jusqu’au 30 novembre.**

Tarifs : 16€/12€/8€ (moins de 13 ans)

Théâtre de la Cité

Théâtre de la Cité Toulouse 1 rue PIerre Baudis 31000 TOULOUSE Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T19:30:00 2021-12-15T21:00:00