LES HAUTS PLATEAUX L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT, 26 avril 2023, PERPIGNAN.

LES HAUTS PLATEAUX L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT. Un spectacle à la date du 2023-04-26 (2023-04-26 au ) 20:30. Tarif : 24.5 à 27.2 euros.

EPCC L’Archipel (L-R-22-2/205/234/362/364) présente ce spectacle. Mathurin Bolze | Cie MPTA Le bondissant Mathurin Bolze installe ses trampolines sur la scène du Grenat. Parti de la notion de ruine, de vestiges sur lesquels on peut reconstruire, l’artiste circassien entraîne ses six camarades de jeu dans l’organisation d’un autre chantier, celui des aventures humaines. Et l’on semble bien se jouer de l’apesanteur sur ces Hauts plateaux.N° téléphone accès PMR : 04 68 62 62 00

L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT PERPIGNAN Av du Général Leclerc Pyrenees-Orientales

