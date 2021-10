“Les Hauts Plateaux” par la Cie Les mains, les pieds et la tête aussi Alès Alès, 25 novembre 2021, AlèsAlès.

La saison passée, notre TEMPS DE CIRQUES a été emporté par la vague d’annulation. Aujourd’hui, il s’annonce avec une certaine fébrilité, celle que nous tenons de ces mois de crise mais aussi de nos joyeuses retrouvailles estivales. Nous réinvitons la plupart des spectacles de l’édition 2020, qui ont résisté à ces temps pour le moins acrobatiques.Les artistes de cirque ne sont donc pas partis dans la filière du virtuel et nous reviennent bien vivants, heureux de partager à nouveau leur vision sensuelle et mouvementée du monde.Gageons qu’un essaim de curieux, profite des couleurs automnales, des contreforts des Cévennes aux vallées des Corbières, en passant par les bords de mer… et, bravant les pesticides de cette crise sanitaire, pollinise notre région circassienne pour savourer longtemps le miel de cet art, aux mille parfums. Venez tenir compagnie aux artistes, et, vous tenir compagnie !Un chantier prometteur, celui des aventures humaines qui traversent le temps, qui perdurent et mettent en œuvre les solidarités.Les envolées poétiques et acrobatiques qui, avec élégance, se jouent de l’apesanteur. Un univers peuplé de corps en résistance poétique.Surgissant du brouillard, de mystérieuses silhouettes d’acrobates se dressent avec élégance aux sommets de hauts plateaux, comme pour parcourir le temps. La scène est transformée en un ensemble de strates pour rendre visibles les couches des souvenirs oubliés.Le récit se crée autour de ces corps ambulants qui tombent et se relèvent en suspension au-dessus d’un monde dévasté. Les ruines racontent l’exil, les guerres, les exodes climatiques et politiques. Elles sont le signe de la contamination, des destructions, de l’effondrement du capitalisme, de la pollution, de catastrophes naturelles… À la fois mystérieuses et tragiques, elles exposent un pan de l’histoire tout en laissant la place à l’imaginaire.*Infos pratiques:- Rendez-vous les 13 et 14 Novembre 2021- Où? : Scène du Cratère à Alès- Horaires pour le 13 : 20h30- Horaires pour le 14 : 17h30- Tarifs : De 12 à 18 euros – Réservation nécessaire- Informations complémentaires et réservations par téléphone au 04 66 52 52 64 ou directement sur le site : lecratere.fr

