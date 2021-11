La Roche-sur-Yon Le Grand R - Salle du Manège La Roche-sur-Yon, Vendée Les Hauts Plateaux / Mathurin Bolze | Cie M.P.T.A. Le Grand R – Salle du Manège La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Les Hauts Plateaux —————— ### Mathurin Bolze | Cie M.P.T.A. **Artiste de référence du cirque contemporain français, Mathurin Bolze engage une réflexion sur ce que notre société va léguer aux générations futures.** Des silhouettes surgissent du brouillard. De virevoltants acrobates parcourent une terre dévastée. Dans ces paysages brumeux, une nouvelle odyssée s’annonce. De ces ruines énigmatiques et encore fumantes, naissent les prémices d’un monde d’après. Car Les Hauts Plateaux est avant tout un spectacle porté vers demain et ses possibles. Entre portés acrobatiques, envolées vertigineuses, variations chorégraphiques, voltiges et rebonds, se dessinent des trajectoires individuelles qui convergent vers de nouvelles solidarités. Sur scène, 7 acrobates évoluent au sein d’un labyrinthe de plateformes, de trampolines et d’échelles. Cette scénographie mouvante, en constante transformation, offre un chantier prometteur pour des personnages en apesanteur dans lequel les figures de cirque se déploient avec fulgurance et poésie. **Spectacle en audiodescription** En partenariat avec Accès Culture Jeu. 28 avr. | 19h

