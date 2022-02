LES HAUTS PLATEAUX Le Mans, 14 juin 2022, Le Mans.

LES HAUTS PLATEAUX Les Quinconces et L’Espal 4 Place des Jacobins Le Mans

2022-06-14 – 2022-06-14 Les Quinconces et L’Espal 4 Place des Jacobins

Le Mans Sarthe

Dans un décor tout en hauteur, composé d’une succession de plateformes contenant une multitude d’agrès, de cordes, d’échelles et de trampolines, sept acrobates multiplieront les portés, les rebonds et les voltiges pour vous offrir un récit éclaté fait de chocs, de télescopages et d’associations d’idées…

MATHURIN BOLZE

+33 2 43 50 21 50 https://www.quinconces-espal.com/la-saison/les-hauts-plateaux_1

