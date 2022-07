Les hauts plateaux, 17 septembre 2022, .

Les hauts plateaux



2022-09-17 – 2022-09-17

5.5 EUR dès 10 ans

Les hauts plateaux est un spectacle de cirque qui fait la part belle à la poésie des corps et des équilibres: une mise en scène virtuose et des images à la beauté hypnotique, qui parlent de la fragilité de l’homme et de son rapport au monde.

En artiste accompli des arts du cirque contemporain, Mathurin Bolze met en résonance l’art du cirque et la conscience des ruines. Trampolines, plateaux inclinés, sols mouvants et échelles dessinent un espace labyrinthique, ponctué de métamorphoses perpétuelles, où évoluent, volent, grimpent ou rebondissent des corps qui se confrontent aux images d’un monde à la beauté toujours plus fragile. Sur une création sonore de Camel Zekri et de Jérôme Fèvre, Les hauts plateaux entend bien pourtant construire malgré les destructions, faire le pari du sens et de la beauté, et viser ce point d’exigence acrobatique où la prouesse s’accomplit dans la pure poésie. Un formidable pied de nez à l’époque, et un pur moment de grâce en apesanteur.

dès 10 ans

dernière mise à jour : 2022-07-08 par