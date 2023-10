SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU Les Hauts-de-Chée Catégories d’Évènement: Les Hauts-de-Chée

Meuse SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU Les Hauts-de-Chée, 18 novembre 2023, Les Hauts-de-Chée. Les Hauts-de-Chée,Meuse Le beaujolais nouveau est à Condé !

Apéro offert

Assiette de cochonnailles

Salade

Fromage

Dessert Réservation avant le 10 novembre.. Tout public

Samedi 2023-11-18 19:30:00 fin : 2023-11-18 . . Les Hauts-de-Chée 55000 Meuse Grand Est



Beaujolais Nouveau is in Condé!

Complimentary aperitif

Assiette de cochonnailles

Salad

Cheese

Dessert Reservations by November 10. ¡El Beaujolais Nouveau llega a Condé!

Aperitivo de cortesía

Assiette de cochonnailles

Ensalada

Queso

Postre Se ruega reservar antes del 10 de noviembre. Der neue Beaujolais ist in Condé!

Aperitif wird angeboten

Teller mit Schweinefleisch

Salat

Käse

Dessert Reservierung vor dem 10. November.

