MARCHÉ DE PRODUCTEURS Rue Principale, 1 janvier 2023, Les Hauts-de-Chée.

Marché de producteurs tous les vendredis après-midi.

Chaque dernier vendredi du mois, c’est le grand marché avec les producteur mais aussi avec la présente d’artisans et d’artistes.

Une offre locale, variée et gourmande !. Tout public

Vendredi 2023-01-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. EUR.

Rue Principale

Les Hauts-de-Chée 55000 Meuse Grand Est



Farmers’ market every Friday afternoon.

Every last Friday of the month, it’s the big market with the producers but also with the presence of craftsmen and artists.

A local, varied and greedy offer!

Mercado agrícola todos los viernes por la tarde.

Cada último viernes de mes, es el gran mercado con los productores pero también con la presencia de artesanos y artistas.

Una oferta local, variada y sabrosa

Jeden Freitagnachmittag findet ein Bauernmarkt statt.

Jeden letzten Freitag im Monat findet ein großer Markt mit Erzeugern, aber auch mit Handwerkern und Künstlern statt.

Ein lokales, vielfältiges und leckeres Angebot!

Mise à jour le 2023-01-29 par OT COEUR DE LORRAINE