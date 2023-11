Exposition – Eglises d’ici et d’ailleurs, et autres monuments Les Hauts-de-Caux, 25 novembre 2023, Les Hauts-de-Caux.

Les Hauts-de-Caux,Seine-Maritime

Les photographes de l’APAVR proposent une exposition au sein de l’église de Veauville-lès-Baons, de photographies représentant les églises d’ici et d’ailleurs et d’autres monuments..

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

Les Hauts-de-Caux 76190 Seine-Maritime Normandie



Photographers from the APAVR are presenting an exhibition in the Veauville-lès-Baons church, featuring photographs of churches here and elsewhere, as well as other monuments.

Fotógrafos de la APAVR organizan una exposición en la iglesia de Veauville-lès-Baons, con fotografías de iglesias de aquí y de otros lugares, así como de otros monumentos.

Die Fotografen der APAVR bieten in der Kirche von Veauville-lès-Baons eine Ausstellung von Fotografien an, die Kirchen hier und anderswo sowie andere Denkmäler darstellen.

