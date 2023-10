Conférence sur le cheval de trait Les Hauts-de-Caux, 27 octobre 2023, Les Hauts-de-Caux.

Les Hauts-de-Caux,Seine-Maritime

Le Cercle d’Etudes du Patrimoine Cauchois organise une conférence sur le cheval de trait, acteur indispensable de l’agriculture cauchoise avant la motorisation, animée par Sylvain Thouret..

2023-10-27 17:30:00 fin : 2023-10-27 . .

Les Hauts-de-Caux 76190 Seine-Maritime Normandie



The Cercle d?Etudes du Patrimoine Cauchois (Cauchois Heritage Study Circle) is organizing a conference on the draught horse, an essential part of Cauchois agriculture before motorization, led by Sylvain Thouret.

El Cercle d’Etudes du Patrimoine Cauchois (Círculo de Estudios del Patrimonio Cauchois) organiza una conferencia sobre el caballo de tiro, elemento esencial de la agricultura cauchois anterior a la motorización, dirigida por Sylvain Thouret.

Der Cercle d’Etudes du Patrimoine Cauchois organisiert eine Konferenz über das Zugpferd, das vor der Motorisierung ein unverzichtbarer Akteur in der Landwirtschaft der Cauchois war, die von Sylvain Thouret geleitet wird.

Mise à jour le 2023-10-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche