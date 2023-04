Balade accompagnée à la découverte de Veauville-lès-Baons Eglise, 2 juin 2023, Les Hauts-de-Caux.

Explorez ce village cauchois à travers les personnages qui ont façonné son histoire. De la construction féodale à la vie au village durant le XXème siècle, déambulez dans Veauville-lès-Baons à la découverte de son riche passé et de ses principaux monuments : l’église Sainte-Austreberthe et son clocher du XVIème siècle, le cimetière et les tombes en marbre de la famille POUYEZ, le presbytère, la mairie, les anciennes écoles des filles et des garçons, la chapelle Saint-Gilles…

Balade accompagnée par Régine HAUZAY..

2023-06-02 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-02 17:00:00. .

Eglise

Les Hauts-de-Caux 76190 Seine-Maritime Normandie



Explore this Cauchois village through the characters who have shaped its history. From the feudal construction to the life in the village during the XXth century, stroll through Veauville-lès-Baons to discover its rich past and its main monuments: the Sainte-Austreberthe church and its XVIth century bell tower, the cemetery and the marble tombs of the POUYEZ family, the presbytery, the town hall, the old girls’ and boys’ schools, the Saint-Gilles chapel..

Walk accompanied by Régine HAUZAY.

Explore este pueblo cauchois a través de los personajes que han forjado su historia. Desde la construcción feudal hasta la vida del pueblo en el siglo XX, pasee por Veauville-lès-Baons para descubrir su rico pasado y sus principales monumentos: la iglesia Sainte-Austreberthe y su campanario del siglo XVI, el cementerio y las tumbas de mármol de la familia POUYEZ, el presbiterio, el ayuntamiento, las antiguas escuelas de niñas y niños, la capilla Saint-Gilles..

Paseo acompañado por Régine HAUZAY.

Erkunden Sie dieses Dorf im Cauchois anhand der Persönlichkeiten, die seine Geschichte geprägt haben. Jahrhundert, der Friedhof mit den Marmorgräbern der Familie POUYEZ, das Pfarrhaus, das Rathaus, die alten Schulen für Mädchen und Jungen, die Kapelle Saint-Gilles?

Der Spaziergang wird von Régine HAUZAY begleitet.

Mise à jour le 2023-04-19 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité