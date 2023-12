Salon du Mariage des Hauts de Barbieux Les Hauts de Barbieux Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Salon du Mariage des Hauts de Barbieux Les Hauts de Barbieux Roubaix, 13 janvier 2024 09:00, Roubaix. Salon du Mariage des Hauts de Barbieux 13 et 14 janvier 2024 Les Hauts de Barbieux Entrée Libre Nous sommes ravis de vous annoncer la deuxième édition de notre Salon du Mariage ! ✨

Après le succès inoubliable de la première édition, nous sommes de retour pour vous offrir une expérience encore plus magique, pleine d’inspiration et de surprises pour votre grand jour ️ 13-14 Janvier 2024

Les Hauts de Barbieux, 31 Rue Paul Lafargue, Roubaix Préparez-vous à découvrir les dernières tendances en matière de robes de mariée, de costumes élégants, de décorations époustouflantes, et bien plus encore. Rencontrez des professionnels passionnés qui vous aideront à réaliser le mariage de vos rêves. ✨ Les Hauts de Barbieux 31 rue Paul Lafargue, Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord roubaix [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1365574600696281?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T18:00:00+01:00

2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T18:00:00+01:00
2024-01-14T10:00:00+01:00 – 2024-01-14T17:00:00+01:00
Salon du Mariage
Les Hauts de Barbieux
31 rue Paul Lafargue, Roubaix
59100
Nord

