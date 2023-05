FORUM DES ASSOCIATIONS Châteauneuf-sur-Sarthe, 2 septembre 2023, .

L’EPA de Châteauneuf-sur-Sarthe vous invite à participer au forum des associations le 02 septembre 2023..

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-02 17:00:00. .

Châteauneuf-sur-Sarthe Impasse du Gymnase

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The EPA of Châteauneuf-sur-Sarthe invites you to participate in the forum of associations on September 02, 2023.

La EPA de Châteauneuf-sur-Sarthe le invita a participar en el foro de asociaciones del 02 de septiembre de 2023.

Die EPA von Châteauneuf-sur-Sarthe lädt Sie ein, am Forum der Vereine am 02. September 2023 teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-04-22 par eSPRIT Pays de la Loire