TRISTESSE ET JOIE DANS LA VIE DES GIRAFES – TOURNÉE DES VILLAGES Champigné, 29 juin 2023, .

Le Théâtre régional des Pays de la Loire organise sa 18ème tournée des Villages et s’arrêtera le 29 juin 2023 à Champigné pour une représentation du spectacle « Tristesse et joie dans la vie des Girafes »..

2023-06-29 à ; fin : 2023-06-29 . .

Champigné

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Regional Theater of Pays de la Loire organizes its 18th tour of the villages and will stop on June 29, 2023 in Champigné for a performance of the show « Sadness and Joy in the Life of Giraffes ».

El Théâtre régional des Pays de la Loire organiza su 18ª gira por los pueblos y se detendrá el 29 de junio de 2023 en Champigné para representar el espectáculo « Tristesse et joie dans la vie des Girafes ».

Das Regionaltheater Pays de la Loire organisiert seine 18. Tournee durch die Dörfer und macht am 29. Juni 2023 in Champigné für eine Aufführung des Stücks « Tristesse et joie dans la vie des Girafes » Halt.

