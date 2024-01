LES CLASSES CHANTANTES INVITENT CHARLES BAUMSTARK Les Hauts-d’Anjou, samedi 15 juin 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 20:30:00

fin : 2024-06-15

Plein feux sur les grands orchestres à Châteauneuf-sur-Sarthe

L’école de musique a commandé au compositeur Charles

Baumstark une oeuvre chorale pour les enfants des classes

chantantes, accompagnés par un ensemble instrumental

composé de professeurs de l’école de musique, de 4 jeunes

artistes des Pays-Bas et de Maxime Bruant aux percussions.

Charles Baumstark est un compositeur et chef d’orchestre

français basé à La Haye, aux Pays-Bas. Il a collaboré à la fois

en tant que chef d’orchestre et compositeur avec plusieurs

ensembles de musique contemporaine tels que l’Alchemy RSNO,

le RedNote Ensemble, la New Music Expedition de Glasgow…

.

L’entrepôt

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire d.ecoledemusique@anjoubleu.com



