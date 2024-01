FUNAMBULE Les Hauts-d’Anjou, dimanche 2 juin 2024.

FUNAMBULE Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 18:00:00

fin : 2024-06-02

Pierre Déaux vous propose un spectacle le 1 et 2 juin 2024

Funambule est un instant suspendu où la peur et le plaisir se

côtoient. Au rythme du fil, Pierre Déaux se déplace d’un point

A à un point B et nous regarde depuis son perchoir à 5 mètres

du sol. Avec humour et poésie, il offre de quoi nous faire lever

les yeux au ciel et nous permettre de prendre le temps de

redécouvrir ce qui nous entoure avec un regard neuf.

Préparé avec le plus grand soin, Funambule est un spectacle

qui se renouvelle à chaque représentation, puisque vous êtes là.

.

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire officedetourisme@anjoubleu.com



L’événement FUNAMBULE Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2024-01-18 par eSPRIT Pays de la Loire