STOÏK – COMPAGNIE LES GÜMS Les Hauts-d’Anjou, vendredi 31 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 19:00:00

fin : 2024-05-31

La compagnie les güms vous propose une représentation le 31 mai et 1 juin 2024

Ils sont là, monsieur et madame tout le monde, sans rien. Il est

grand, dégingandé et mollasson, veut bien faire. Elle est petite,

énergique, rablette mais tout ça la dépasse.

Un mélange de cirque, de jeu clownesque et de musique pour

un spectacle poétique, esthétique et comique. Un monde

gestuellement absurde rien n’est là, rien est là, tout est là.

Un spectacle où ça ne parle qu’avec le corps, où ils bougent

sans danser, où l’inintéressant devient intéressant.

Au début tout est normal, enfin presque. Après ça devient

bizarre. À la fin c’est n’importe quoi.

