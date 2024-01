SOIRÉE DANSANTE ET REPAS CRÉOLE Rue du Stade Les Hauts-d’Anjou, samedi 16 mars 2024.

SOIRÉE DANSANTE ET REPAS CRÉOLE Rue du Stade Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16

Soirée dansante organisé par l’APEL Saint-François Xavier, le 16 mars 2024 à Champigné.

Une soirée avec au menu : de la musique en tous genre, un repas unique et créole et ambiance assurée! N’hésitez plus et réservez !

EUR.

Rue du Stade Champigné

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



L’événement SOIRÉE DANSANTE ET REPAS CRÉOLE Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2024-01-10 par eSPRIT Pays de la Loire