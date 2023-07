Cueillette sauvages/cuisine Les Hauts Buttés Monthermé, 12 juillet 2023, Monthermé.

Monthermé,Ardennes

Geneviève et Olivier, habitent depuis 30 ans le petit hameau des Hauts-Buttés, au cœur du Parc Naturel des Ardennes .En 2013, ils se sont investis pour créer un lieu de PARTAGE GOURMAND en reprenant l’ancienne auberge des Hauts-Buttés. En 2019, ils décident de développer les quelques productions faites pour le restaurant et donner plus de temps à leur métier des cueilleurs et producteurs de plantes sauvages et fruits.Leur spécialité est la fabrication locale et artisanale 100% Ardennes d’apéritifs et de produits de bouche naturels à base de plantes sauvages ou fruits de leurs vergers.- Une Boutique terroir avec nos fabrications artisanales, 100% maison, de produits de bouche est ouverte à l’étage . Nous accueillons aussi d’autres producteurs champardennais.- Une vente en ligne disponible avec retrait sur place ou envoi.- Des points de vente sur le territoire..

Les Hauts Buttés

Monthermé 08800 Ardennes Grand Est



Geneviève and Olivier have been living in the small hamlet of Hauts-Buttés for 30 years, in the heart of the Ardennes Natural Park. 2013, they decided to create a place of GOURMAND SHARING by taking over the old inn of Hauts-Buttés. In 2019, they decided to develop the few productions made for the restaurant and give more time to their profession of pickers and producers of wild plants and fruits.their specialty is the local and artisanal manufacture 100% Ardennes of aperitifs and natural food products based on wild plants or fruits of their orchards.- A Boutique terroir with our artisanal manufactures, 100% house, of food products is opened on the floor. We also welcome other producers from the Champagne region – Online sales available with pick-up or delivery – Points of sale in the area.

Geneviève y Olivier viven en la pequeña aldea de Hauts-Buttés, en el corazón del Parque Natural de las Ardenas, desde hace 30 años.En 2013, decidieron crear un lugar para el COMPARTIMIENTO GOURMET al hacerse cargo de la antigua posada de Hauts-Buttés. En 2019, decidieron desarrollar las pocas producciones hechas para el restaurante y dar más tiempo a su profesión de recolectores y productores de plantas silvestres y frutas.Su especialidad es la fabricación local y artesanal 100% Ardenas de aperitivos y productos alimenticios naturales a base de plantas silvestres o frutas de sus huertos.Una Boutique terroir con nuestras manufacturas artesanales, 100% casa, de productos alimenticios se abre en el piso. También acogemos a otros productores de la región de Champaña – Venta en línea disponible con recogida in situ o entrega a domicilio – Puntos de venta en la región.

Geneviève und Olivier leben seit 30 Jahren in dem kleinen Weiler Hauts-Buttés im Herzen des Naturparks der Ardennen. 2013 haben sie die ehemalige Auberge des Hauts-Buttés übernommen, um einen Ort des GOURMAND PARTAGE zu schaffen. Ihre Spezialität ist die lokale und handwerkliche Herstellung von Aperitifs und natürlichen Lebensmitteln auf der Grundlage von Wildpflanzen oder Früchten aus ihren Obstgärten – Eine Boutique terroir mit unseren handwerklichen, 100% hausgemachten Lebensmitteln ist im Obergeschoss geöffnet. Wir empfangen auch andere Erzeuger aus der Region Champagne.- Online-Verkauf mit Abholung vor Ort oder Versand.- Verkaufsstellen in der Region.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme