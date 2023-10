Concert au chalet des musiciens Les Hauts Buttés Monthermé Catégories d’Évènement: Ardennes

MONTHERME Concert au chalet des musiciens Les Hauts Buttés Monthermé, 28 octobre 2023, Monthermé. Monthermé,Ardennes papayazz jazz cubain Informations et réservation : Le Chalet Musicien Les Hauts Buttés 08800 Monthermé Tel: 0324327889 Mel: lechaletmusicien@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/LeChaletMusicien/ 4YtgFax3dk.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

Les Hauts Buttés

Monthermé 08800 Ardennes Grand Est



papayazz jazz cubain Information and booking: Le Chalet Musicien Les Hauts Buttés 08800 Monthermé Tel: 0324327889 Mel: lechaletmusicien@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/LeChaletMusicien/ papayazz jazz cubano Información y reservas: Le Chalet Musicien Les Hauts Buttés 08800 Monthermé Tel: 0324327889 Mel: lechaletmusicien@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/LeChaletMusicien/ papayazz kubanischer Jazz Informationen und Reservierung: Le Chalet Musicien Les Hauts Buttés 08800 Monthermé Tel: 0324327889 Mel: lechaletmusicien@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/LeChaletMusicien/

