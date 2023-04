Balade sauvage et dégustation Les hauts buttés, 12 avril 2023, Monthermé.

Vous souhaitez vous initier à la cueillette des plantes sauvages comestibles ? Accompagnez Geneviève lors d’une balade autour de son auberge. Vous saurez identifier et utiliser les plantes pour vos plats, tisanes ou remèdes de grand-mère! Des recettes incontournables à glaner pour cuisiner: facile, pas cher, naturellement, en se servant raisonnablement dans le frigo de mère nature !.

2023-04-12 à ; fin : 2023-04-12 . .

Les hauts buttés

Monthermé 08800 Ardennes Grand Est



Would you like to learn how to pick wild edible plants? Join Geneviève on a walk around her inn. You will know how to identify and use the plants for your dishes, herbal teas or grandmother’s remedies! Essential recipes to glean to cook: easy, cheap, naturally, by helping yourself reasonably in the fridge of mother nature!

¿Le gustaría aprender a recolectar plantas silvestres comestibles? Acompaña a Geneviève en un paseo por los alrededores de su posada. Aprenderá a identificar y utilizar las plantas para sus platos, infusiones o remedios de la abuela Recetas esenciales que espigar para cocinar: ¡fáciles, económicas, naturales y utilizando con sensatez la nevera de la Madre Naturaleza!

Möchten Sie sich mit dem Sammeln von essbaren Wildpflanzen vertraut machen? Begleiten Sie Geneviève auf einem Spaziergang rund um ihr Gasthaus. Sie werden lernen, die Pflanzen zu identifizieren und für Ihre Gerichte, Kräutertees und Hausmittel zu verwenden Die Rezepte sind einfach, billig und natürlich, und Sie können sich vernünftig aus Mutter Naturs Kühlschrank bedienen!

Mise à jour le 2023-03-09 par Ardennes Tourisme