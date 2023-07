Concert au chalet des musiciens Les Hauts Buttés Monthermé, 18 mars 2023, Monthermé.

Monthermé,Ardennes

Programmation : Samedi 18 mars : Systeme B (Funcky) Samedi 15 avril : Eric Frasiak (chanson Française) Jeudi 20 avril : Neal Black et the Dealers (Blues) Samedi 29 avril : Chris Bergson et Ellis Hook Vendredi 30 juin : Minoir swing (Manouche Revisité) Vendredi 1er septembre : Lill Red And The Rooster (Blues) Samedi 30 septembre : Lee O’Neil Blues Gang (Blues) D’autres concerts seront programmés dans l’année. 4YtgFax3dk.

2023-03-18 fin : 2023-03-18 . .

Les Hauts Buttés

Monthermé 08800 Ardennes Grand Est



Program : Saturday March 18 : Systeme B (Funcky) Saturday April 15 : Eric Frasiak (French song) Thursday April 20 : Neal Black and the Dealers (Blues) Saturday April 29 : Chris Bergson and Ellis Hook Friday June 30 : Minoir swing (Manouche Revisité) Friday September 1 : Lill Red And The Rooster (Blues) Saturday September 30 : Lee O’Neil Blues Gang (Blues) Other concerts will be programmed in the year. 4YtgFax3dk

Programa : Sábado 18 de marzo : Systeme B (Funcky) Sábado 15 de abril : Eric Frasiak (Canción francesa) Jueves 20 de abril : Neal Black and the Dealers (Blues) Sábado 29 de abril : Chris Bergson and Ellis Hook Viernes 30 de junio : Minoir swing (Manouche Revisité) Viernes 1 de septiembre : Lill Red And The Rooster (Blues) Sábado 30 de septiembre : Lee O’Neil Blues Gang (Blues) Se programarán otros conciertos a lo largo del año. 4YtgFax3dk

Programm: Samstag, 18. März: Systeme B (Funcky) Samstag, 15. April: Eric Frasiak (Französischer Chanson) Donnerstag, 20. April: Neal Black and the Dealers (Blues) Samstag, 29. April: Chris Bergson und Ellis Hook Freitag, 30. Juni: Minoir swing (Manouche Revisité) Freitag, 1. September: Lill Red And The Rooster (Blues) Samstag, 30. September: Lee O’Neil Blues Gang (Blues) Weitere Konzerte werden im Laufe des Jahres geplant. 4YtgFax3dk

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme