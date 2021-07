Orléans Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans Loiret, Orléans Les Hauteurs de la Cathédrale – Journées du Patrimoine Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans

Après avoir gravi 252 marches un parcours itinérant vous fera découvrir les arcs-boutants et la charpente de la Cathédrale Sainte Croix. Admirez la vue panoramique sur Orléans et ses environs…. Une visite à 41 mètres de hauteur !

Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T14:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

